Kurtuluş Tayiz: Seçim sürecinde Erdoğan büyük bir aşkla, heyecanla, coşkuyla çalıştı

A-Haber’de önceki akşam Salih Nayman ve Banu El’in teşekkür ederek kendilerine ayrılan sürenin sonuna gelindiğini hatırlattıklarında, bir buçuk saat boyunca ayakta yeni yönetim sistemi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bitti mi ya, benim anlatacaklarım bitmedi aslında” sözleri gerçekten takdire değerdi. Bu seçim sürecinde Erdoğan büyük bir aşkla, heyecanla, coşkuyla çalıştı.

Sayın Erdoğan, dün bu yazıyı kaleme aldığım saate kadar İstanbul’da miting düzeyinde yedi ayrı toplantı gerçekleştirmişti. Erdoğan, konuşmalarının büyük kısmını yeterli seçmen desteğini kazanırsa neleri yapacaklarını anlatmaya ayırdı. Erdoğan miting ve halk toplantılarında hep Türkiye’yi büyütmekten, kalkındırmaktan, büyük bir devlet haline getirmekten, dev projeleri gerçekleştirmekten bahsetti; muhalefet adayları ise yapılanları yıkmaktan, gerçekleşmekte olan projeleri engellemekten, ülkeyi eski günlere döndürmekten dem vurdu. Erdoğan seçmeni ikna etmeye uğraşırken, muhalefet adayları milleti kandırmaya, aldatmaya çalıştı.

Reklam

Canını, ömrünü davasına adayan, aldığı her nefesi millete hizmetle geçiren Erdoğan’ı “tek adam”, “diktatörlük” ile suçlamanın nasıl bir haksızlık, vicdansızlık, ahlaksızlık ve adilik olduğunu eminim artık herkes anlıyordur.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı