Kurtuluş Tayiz: O ‘büyük savaş’ erken başladı

Suriye’de iç savaşın patladığı günden beri PKK/PYD, Türkiye’ye karşı hazırlanıyor. ABD gözetiminde geliştiler, büyüdüler, silahlanıp dikkate değer bir askeri güç haline geldiler. ABD’nin silah, mühimmat, teçhizatla donattığı, sahada yönlendirdiği PKK/YPG, Türkiye sınırı boyunca yayılarak düzenli bir orduya dönüşme aşamasına geçti.

Bir adım sonrası ABD gözetiminde Türkiye ile “büyük savaşa” tutuşmak olacaktı. Türkiye’yi sindirmeden, parçalamadan, sürekli savunmada kalmaya mahkum etmeden “İkinci İsrail”in kurulması da zaten mümkün değil. Hâlâ da hazırlıklar bu yönde.

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Ancak Zeytin Dalı Harekatı, Pentagon’un hesaplarını bozdu. Afrin operasyonuyla hazırlığı yapılan o “büyük savaş” erken başladı. Türkiye, startını verdiği Zeytin Dalı Harekatı’yla zamanını, zeminini, biçimini kendi belirlediği bir askeri harekat yürütmekte. Afrin, Menbiç ve Irak sınırı boyunca terör örgütünün varlığının bulunduğu bütün alanlar, Türkiye’nin yürüttüğü askeri harekatın kapsamı içindedir.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı