Kurtuluş Tayiz: Kılıçdaroğlu, kendi partisini, yandaşlarını düpedüz bir sokak karşılaşmasına hazırlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, ağzındaki baklayı sonunda çıkardı. Seçim sonuçlarından sonra sandığı da meşru bulmadığını açıkladı. Tabii burada akla gelen soru şu: Siyasi mücadelede sandık da meşru değilse, sokak terörü hak mı?

Bu sözleri rastgele söylenmiş, sıradan bir tepki veya sırf siyasi bir hamasetin parçası değil; CHP yönetiminin Türkiye’yi uzun zamandır getirmek istediği nokta burası. Kılıçdaroğlu’nun seçimleri, sandık sonuçlarını değersizleştirmesinin bir aklı, hedefi var. Kendi partisini, yandaşlarını düpedüz bir sokak karşılaşmasına hazırlıyor. Bunun için de demokratik toplumun vazgeçilmezi olan seçimlere olan inancı sarsmaya, sandık sonuçlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sokağa çıkmadan önceki durak sandığı devreden çıkarmaktır; Kemal Bey tam da bunu yapıyor.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı