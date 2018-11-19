Kurtuluş Tayiz: Kemal Bey’in ‘İnce’ hesabı

AK Parti’nin İstanbul için birden fazla aday üzerinde çalıştığı söyleniyor. AK Parti, büyük ihtimalle muhalefetin çıkaracağı adaya göre kendi adayını netleştirecek.

CHP’de ise durum biraz karışık; Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul için Muharrem İnce’yi aday yapıp yapmama noktasında sıkışıp kalmış durumda. Kemal Bey, Muharrem İnce’nin aday olmasını istemiyor, fakat bunu belli etmemeye çalışıyor. Muharrem İnce hâlâ “İstanbul için adayım ama yan cebime koyun” havasında. Bu tavrını biraz daha sürdürürse Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’nin üstünü iç rahatlığıyla çizecek ve “Gördünüz işte kendisinin aday olmaya gönlü yoktu” diyecek.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı