Kurtuluş Tayiz: Hiçbir şey olmamış gibi ABD ile ilişkileri sürdürebilir mi?

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Hiçbir şey olmamış gibi ABD ile ilişkileri sürdürebilir mi?

Görüyoruz ki, bu pek mümkün değil; ABD, her gün farklı bir yöntemle Ankara’nın üzerine gelmekte. Ne kadar geri çekilirseniz çekilin ABD üzerinize gelmeyi sürdürür.

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ABD’ye karşı 15 Temmuz’dan beri aslında diklenmeden bir dik duruş sergileniyor. Dikkatli bir diplomasi çalışması var; ABD’deki farklı iktidar odakları, lobiler yoklanıyor, tüm imkanlar değerlendiriliyor. Ankara, bu arada tabii zaman kazanmaya çalışıyor.

İlişkilerin adım adım kopuşa doğru gittiğini de artık herkes görüyor. Olası bir kopuşun zamanlaması farklı, gerekçesi değişik olabilir; ancak iki ülke arasındaki makasın daha da açılmasını bundan sonra kimse kolay kolay engelleyemez.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı