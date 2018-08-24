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Yaramazlara biraz batar!

Kurtuluş Tayiz: Geçmişte Osmanlı ve Abdülhamid’i de benzer bir çaresizliğin içine sürüklemişlerdi

 

Geçmişte Osmanlı ve Abdülhamid’i de benzer bir çaresizliğin, acziyetin içine sürüklemişlerdi. Devletin milletin direncini içeride yaratmaya çalıştıkları kafa karışıklığıyla çözmeye çalışıyorlar.

Batı’yla karşılaştığımız her olay ve sorunda içerideki bir grup şu “teslim olun kriz biter” nakaratını tekrarlıyor. Oysa Batı’nın gözünde sorunun, krizin kaynağı bizzat Türkler’in, İslamiyet’in kendisi. Teslim olduğunuzda sorunlar bitmez, aksine artarak yeni krizlerin gündeme gelmesini sağlar. Bu gerçeği görmek için yakın tarihe bakmak kafi; Batı, Osmanlı’yı çözene, dağıtana kadar kriz üretmekten hiç vazgeçmedi. Şimdi aynı taktiği Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı da geliştiriyorlar.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı

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