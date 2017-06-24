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Yaramazlara biraz batar!

   
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Kurtuluş Tayiz: FETÖ’nün iftira mekanizmasını CHP işletiyor


 

Anlaşılan FETÖ’yü bürokrasiden temizlemek kolay ama siyasetten temizlemek çok zor.

Mevcut CHP yönetimi, hâlâ FETÖ’nün düşünce ve görüşlerinin etkisinde; bu örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyor; en kötüsü de CHP, FETÖ’nün yöntemleriyle siyaset yapıyor.

Ona iftira at, bunu karala. Hiçbir şey olmamış gibi bunu her gün tekrarla. Ne ahlaki bir endişeleri var, ne de bir kutsalları.

CHP’ye hâkim olan bu ahlaksız mekanizma varlığını sürdürdüğü sürece “temiz siyaset” ve “temiz toplum”dan bahsedilemez.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı

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