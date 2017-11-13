Kurtuluş Tayiz: Erdoğan’a en çok ‘siyasal İslamcılar’ kızdı

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Erdoğan karşıtı kara propaganda makinesinin en çok çalıştığı yer siyasal İslamcıların mahallesi. Batı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yürüttüğü kara propagandanın ilk ulaştığı yer de nedense bu mahalle. İslamcı sosyolojiyi zehirlemek için her türlü yalanı, iftirayı, çarpıtmayı yapıyorlar.

2019’a doğru giderken, Erdoğan’ın Başkanlığını engelleyecek, onu zayıflatacak bütün planların içinde olacaklar. Buldukları her fırsatta Erdoğan’ı yıpratmaya, gözden düşürmeye çalışacaklar. Zaten halihazırda böyle davranıyorlar, her fırsatı Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüştürüyorlar.

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Bu kara propaganda çarkının amacının son tahlilde Erdoğan ile birlikte Türkiye’yi düşürmek-parçalamak olduğunu unutmayalım.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı