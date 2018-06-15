Kurtuluş Tayiz: CHP’nin HDP ve Demirtaş sevgisinin arkasında aslında ABD var

CHP’nin HDP ve Demirtaş sevgisinin arkasında aslında ABD var. CHP İzmir eski Milletvekili Canan Arıtman, partisinin seçim beyannamesini değerlendirirken (Güneydoğu’ya özerklik başlığını) boşuna “ABD ve PKK’nın taleplerini karşılayan bir metin” demedi. CHP, Güneydoğu konusunda ABD ne istiyorsa onu yapıyor. PKK’ya özerklik noktasına gelmesi de bu ilişkiyle bağlantılı.

CHP-ABD ilişkisi tamamen FETÖ üzerinden kurulan bir ilişki. Zira bugünkü CHP’yi dizayn eden FETÖ yapılanmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığa getiren, parti yönetimini seçen, hatta ve hatta Muharrem İnce’yi Kemal Kılıçdaroğlu’na alternatif olarak hazırlayan güç de FETÖ’den başkası değil.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin aşırı acıklı HDP ve Demirtaş sevgisi işte bu güdümlü ilişkiden kaynaklanıyor.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı