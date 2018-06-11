Kurtuluş Tayiz: CHP, Türkiye’yi toplumsal-siyasal bir kaosun içine sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacak

Kadıköy’de provokatör grupların polisle karşı karşıya geldiği olaylar muhalefetin şimdiden sokakları seçim sonrası için ısıtmaya başladığını gösteriyor. Gezici takımını yeniden yüklemeye başladılar.

Sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun CHP sokakları kışkırtmayı sürdürecek. Bundan sonra CHP, Türkiye’yi toplumsal-siyasal bir kaosun içine sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacak. ABD’nin verdiği bu göreve Muharrem İnce’nin de gönüllü yazıldığı anlaşılıyor.

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CHP’de zaten uzun süredir bu yönde ciddi bir hazırlık var. “Partiyi yenileme” adı altında CHP’nin teşkilat yapısı, sokak çatışmalarına göre dizayn edildi. İstanbul İl Yönetimi’nin, marjinal sol örgütlerle bağlantılı isimlerden oluşturulması tesadüf değil. Kadıköy’de çıkan son olayların arkasında da CHP’li il teşkilatı, bazı vekiller ve sol örgütleri yönlendiren güçler bulunmakta.

İstanbul dışında büyük olaylar çıkarma kapasiteleri de aslında yok. Bu nedenle İstanbul’a yükleniyorlar. İstanbul’da da olayların çıktığı merkezler ise CHP’nin yoğun olduğu Kadıköy, Beşiktaş vb. yerler.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı