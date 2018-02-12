Kurtuluş Tayiz: Aslında FETÖ ile PKK ve HDP arasında temelde hiçbir fark yok

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Aslında FETÖ ile PKK ve HDP arasında temelde hiçbir fark yok. Ancak HDP, ‘siyasi parti’ maskesi ardına saklandığı için devletin elini kolunu biraz bağlıyor. HDP’nin terör örgütü bağlantılı bir yapılanma olduğunu, hatta bizzat PKK’nın kendisi olduğunu Batı’ya anlatmanın imkanı yok. Çünkü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı olarak HDP, bizzat Avrupa tarafından Ankara’ya karşı taşeron örgütler olarak kullanılmakta.

Fakat beka mücadelesi içindeki Türkiye’nin artık bu şımarıklığa göz yumması beklenemez. Cephede askerlerimiz şehit düşerken teröristleri alkışlayanların ülkenin başkentinde cirit atması bir ‘güvenlik sorunu’ olarak değerlendirilmelidir. Bu konuya artık “Kim ne der” diye bakılmaz. Avrupa’da, ABD’de terörle bağlantılı yapılara yönelik hukuk neyse, kendileri ne yaptıysa Türkiye de aynısını yapmalı. Avrupa’da DEAŞ sempatizanları bile müebbet ile yargılanıyor. Türkiye, Avrupa’daki kadar hukuku işletse yeter, fazlasına hiç gerek yok!

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı