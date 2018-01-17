Kurtuluş Tayiz: Afrin’e girmezsek Hatay’ı veririz…

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Fırat Kalkanı, Türkiye için yapılması zorunlu bir operasyondu; keza Afrin de benzer şekilde Ankara için kaçınılmaz milli bir görev.

Afrin, ABD’nin güney sınırlarımızda oluşturmaya çalıştığı terör devletinin en stratejik noktalarından biri. Burası aynı zamanda kurulması öngörülen terör devletinin Akdeniz’e açılacağı umudu taşınılan stratejik bir yer. Hatay ve Kilis’e askeri açıdan hakim olan Afrin, terör örgütüne terk edilirse, Türkiye’nin milli güvenliği tehdit altına girer.

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Eğer Afrin’e girmezsek yarın Hatay ve İskenderun’u almak için kapımıza dayanırlar ki, artık bu şımarıklığa bir son vermek gerekiyor.

Kurtuluş Tayiz’in yazısı