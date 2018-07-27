Kurtuluş Tayiz: ABD’nin hedefi örgütün ismini, cismini değiştirmek

ABD ile masada varılan anlaşmaların ve verilen sözlerin sıkı takibi yapılmak zorunda. ABD’nin Türkiye’yi oyalamasına hiçbir şekilde fırsat verilmemeli. ABD’nin hedefi -gerekirse örgütün ismini, cismini, bileşimini değiştirerek, yeni adlar altında- Suriye’nin kuzeyini bu terör oluşumuna işgal ettirmek.

Bu gelişmeye müdahale edilmez ve seyirci kalınırsa çok geçmeden Türkiye, terör saldırıları eşliğinde Suriye’den çıkmaya zorlanacak. Artık verilen sözlere değil, sahada olup bitene bakmak gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da durum hiç de iç açıcı görünmüyor. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına bakılırsa Ankara da bu gerçeğin farkında.

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Kurtuluş Tayiz’in yazısı