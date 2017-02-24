Kurtulmuş’un hedefi yeniden medya: Ayağını denk almalı, dingonun ahırı değil

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ayağını denk alması gerektiğini söylediği medyanın, ‘terörle mücadele’ eden bir ülkede ‘dingonun ahırı’ olamayacağını söyledi.

Medya ve Terör Sempozyumu’nda konuşan Kurtulmuş, “Toplumun kabul ettiği terminoloji üzerinden terör örgütlerini tanımlamamamız lazım. Terör örgütlerinin başkanı, temsilcisi, imamı olmaz. Bunlar teröristtir. Bunların hepsi ister PKK’lı, ister DEAŞ’lı, ister FETÖ’cü olsun bunların hepsi insanlık düşmanı birer cinayet çetesidir” dedi.

‘Dingonun ahırı değildir’

Daha önce IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini öne sürdüğü videonun ardından da medyayı ayağını denk almakla ‘tehdit eden’ Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık olması lazım. Çok açık söylüyorum medya bu konuda inşallah bundan sonra mecburen ayağını denk almak durumunda kalacak. Ben bunu söylediğim zaman bazıları eleştirdiler ama kusura bakmayın bu kadar terörle mücadele eden bir ülkede medya dingonun ahırı değildir. Herkes istediği gibi istediği şekilde medyada terör örgütlerinin lehine olacak şekilde işler yapamaz.”

Kurtulmuş, bazı medya kuruluşlarının hala ‘kabul edilen’ dışında farklı bir dil kullandığını savundu: “Hala bazı medya kuruluşlarımızda terör örgütlerinin terminolojisi kullanılıyor. Efendim milis gibi, başkan gibi vs. imam gibi, bilmem kimin imamı, ne imamı ya? Bilmem kimin başkanı, ne başkanı? Terör örgütü de onu istiyor. Biz falancanın imamı diye söylediğimiz zaman Pensilvanya’da oturan canibaşı da elini ovuşturuyor. Ne güzel diyor bizim adamlar bir kere daha gündeme geldi.”