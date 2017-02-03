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Yaramazlara biraz batar!

Kurtulmuş’un beklentisi yüksek: Yeni anayasa teröre diz çöktürecek

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasanın terör örgütlerine ‘diz çöktüreceğini’ söyledi ve ekledi: “Sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

Fotoğraf: DHA

Kurtulmuş, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı il koordinasyon kurulu toplantısında konuştu.

IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun mücadele etmediğini ve Türkiye’ye destek vermediğini savunan başbakan yardımcısı, koalisyonu oluşturan ülkelerden ‘gölge etmemelerini’ istedi.

‘Yeni yönetim modeli gücü artıracak’

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Bakıyorsunuz bu ülkelerin silahları, Türkiye’ye karşı mücadele eden PKK’nın uzantısı olan örgütlerin elinde. Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele Türkiye’nin ayağa kalkması ve ‘Bu oyunu gördüm, ne olduğunu anladım, bu oyunu bozacağım’ diyecek bir gücü ortaya koyamamasıdır. Onun için bu oyunu inşallah bozacağız. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte terör belasını, Allah’ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz.” 

Referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde doğacak yeni yönetim modelinin gücü artıracağını ve terörle mücadeleye verilen desteğin ortaya konulacağını savunan Kurtulmuş, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirtti.

‘Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz’

Başbakan yardımcısı sözlerini şöyle bitirdi: “Sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ne olursa olsun, bu sandığın ortaya koyulmasının dahi Türkiye demokrasisini güçlendiren bir aşama olduğuna inanıyorum. İnşallah sandıktan da önemli bir sonuç çıkacağına, milletin, güçlü büyük Türkiye istikametinde oy kullanacağına inanıyorum.”

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