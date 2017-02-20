Kurtulmuş’tan Rakka’ya ‘Fırat Kalkanı’ modeli: Ilımlıları destekleyelim, şehri alsınlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonunda El Bab’da olduğu gibi yerel unsurlarla koordineli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, ABD ile Suriye konusunda bazı görüş ayrılıklarının giderilmeye başlandığını belirterek, “Önce ortaya Türkiye ve ABD tarafının Rakka ile ilgili bir ortak eylem planı olmalıdır. Ortak bakış açısı, ortak eylem planını ortaya koyar. Bu planın gerçekleşmesi için nerede nasıl hareket edileceği son kısımdır. Türkiye şu an orada değil” dedi.

‘PYD’yi de DEAŞ kadar tehlikeli görüyoruz’

Esas hedeflerinin başından beri Rakka, Musul, Cerablus ve Halep’in IŞİD’den temizlenmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözü YPG ve PYD’ye getirerek, “Türkiye DEAŞ’tan rahatsız olmaktadır, aynı şekilde PYD-YPG güçlerinin PKK ile Türkiye’ye yapmış olduğu saldırıları bilmekteyiz. PYD’yi de DEAŞ kadar tehlikeli görüyoruz. Bunu bütün dostlarımız biliyor. Zaman zaman yürüttüğümüz operasyonlarda desteklerini artırıyorlar” diye konuştu.

‘Fırat Kalkanı uluslararası camiaya örnek oldu’

Suriye’nin El Bab kasabasının IŞİD’den temizlenmesi için yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ operasyonda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile kurulan işbirliğinin dünyaya örnek olduğunu savunan Kurtulmuş, “Ayrıca Türkiye Fırat Kalkanı sırasına çok önemli bir örneği de uluslararası camiaya sundu. İşte Cerablus örneği. O şehirleri kurtarırken ılımlı muhalif unsurlarını destekleyelim, operasyonun ana gücü bunlar olsun kendi şehirlerini kurtarsınlar, sonra o halk gelsin yerleşsin, biz de destek verelim” dedi.

‘Şehirler temizlenince başka terör örgütüne teslim edilmesin’

El Bab operasyonunda sona gelindiğini kaydeden Kurtulmuş, kısa süre içinde kent halkının bölgeye döneceğini belirterek, “Aynı modeli Rakka’da kullanalım diyoruz. O şehrin ahalisinden oluşan unsurlar desteklensin. Orası DEAŞ’tan temizlensin, temizlendikten sonra başka terör örgütüne teslim edilmesin. Pozisyonumuz çok açık. Bu görüşmeler çerçevesinde sonuç alınırsa buna göre hareket ederiz” dedi.