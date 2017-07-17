Kurtulmuş’tan KHK bilançosu: 111 bin kamu çalışanı ihraç edildi

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Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarının yüzde 3,5’unun ihraç edildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, 26 KHK’yla 111 bin 240 kamu görevlisinin ihraç edildiğini, 32 bin 180 görevlinin de uzaklaştırıldığını belirtti.

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Hükümet sözcüsü, yapılan itirazlar sonucunda 35 bin 639 kamu personelinin görevlerine iade edildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, ihraç edilenlerin, 3,5 milyon kamu çalışanının yüzde 3,5’unu oluşturduğunu kaydetti.

‘4 bin 888 mal varlığına el konuldu’

Kurtulmuş, darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ye gelen ekonomik yaptırımlara da değindi: “Bu örgütün maddi kaynaklarının kurutulması da bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından birisidir. Bunun için örgütle irtibatlı olan 966 şirkete el konulmuş ve TMSF’ye devredilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal varlığına el konulmuş bu mal varlıklarının taşınmazlarının Maliye’ye devri sağlanmıştır. Ayrıca, finansal mücadelenin gerçekleştirilmesi için her türlü imkanla bunlarla mücadele edilecek, finansal kaynakları da kurutulacaktır.”

Hükümet sözcüsü, ABD’ye de “Dostluk Gülen’i tutuklamayı gerektirir” sözleriyle seslendi.

‘Örgüte moral amaçlı’

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in 15 Temmuz haftasında verdiği röportajlara ve çektirdiği fotoğraflara değinen Kurtulmuş, “Asla sıradan bir fotoğraf ve röportaj değildir. Darmadağınık olmuş bir örgüte moral amaçlı bir röportajdır. Bu kadar çok insanı şehit edecek, demokrasiyi rafa kaldıracak bir örgütün lideri, içerdeki adamlarına moral aşılayacak, Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit edecek, bu durum, ABD’den isteğimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı” diye konuştu.

Kurtulmuş, ‘FETÖ’ sanıklarının tek tip elbisle duruşmaya getirilmesine dair de “Bakanlığımız bununla ilgili çalışma yapacak. Detaylar sonra bildirilecek. Halkımızdan yoğun talep geldi. Tek tip elbiseyle mahkemeye getirilmesi daha doğru bir yoldur” dedi.