Kurtulmuş’tan ‘casusluk’ suçlamasına ret: Alman hükümeti oy almak için yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya’da Diyanet’e bağlı görev yapan bazı imamlar hakkındaki casusluk iddiaları için “Hiçbir Diyanet mensubumuz ajan değildir, olamaz” derken, imamların evine yapılan baskınların nedeninin ‘oy kaygısı’ olduğunu savundu.

İstanbul’da düzenelenen bir konferansta konuşan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamların derdest edildiğini, evlerinin haksız ve hukuksuzca aranarak baskı oluşturulduğunu öne sürdü.

Başbakan yardımcısı şöyle devam etti: “Bu Almanya hükümetinin sadece kendi başına yaptığı bir şey değil, yaklaşan seçimler dolayısıyla oy almak için ortaya koymuş olduğu bazı uygulamalardır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz ajan değildir, olamaz. Onları vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Onların vazifesi DEAŞ’ından bilmem kimine kadar farklı, sapık birtakım yanlış İslami uygulamalardan oradaki halkımızı korumak Anadolu topraklarında asırladır yaşamış olan sahih İslam anlayışıyla o insanlarımızı Müslümanca yaşama hakkını temin edecek hizmetler sunmaktır.”

İmamların suçlu ilan etmesinin sonunda Almanya’yı mahcup ettireceğini öne süren Kurtulmuş, sözlerini şöyle bitirdi: “Yanlış uygulamalar yapmasınlar. Bu yanlış uygulamalardan vazgeçsinler diye ümit ediyoruz.”

DİTİB ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel, resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürmüştü.