Kurtulmuş’tan AKP’li küskünlere: Hesap sorulacak yer 23 Haziran sandıkları değil

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, siyasi oluşumların bazen hata yapabileceğini belirterek İstanbul seçimleri için parti tabanına, “Hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer 23 Haziran sandıkları değil, partimizin çatısıdır” mesajını verdi.

Fotoğraf: DHA

Kurtulmuş, Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliği’nin Ankara’da düzenlediği sahur programında yaptığı konuşmada partisinin PKK ve ‘FETÖ’nün CHP’yle ittifak yaptığı yönündeki söylemini devam ettirerek İstanbul seçimiyle ilgili yükümlülükleri bulunduğunu söyledi.

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Tanıdıklara ulaşılarak 23 Haziran seçimlerini farklı kazanacaklarını öne süren AKP yönetecisi, insanlar gibi siyasi organizasyonların da hata yapabileceğini belirtti.

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Nihayetinde kul işidir, bu hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer inşallah 23 Haziran sandıkları değil, bu hataların tamir edileceği yer kardeşlerimizin gönlü, zihni, partimizin çatısı, siyasi hareketimizin kendi obasıdır, kendi otağıdır. Hep beraber bunları konuşacağız. Eksiklerimizi hatalarımızı inşallah bunları bir şekilde tedavi edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bu sözleri geçen bir yerde söyledim, bunları söyleyince birileri bu lafı tersinden yakalamışlar. Tekrar söylüyorum, biz 23 Haziran sandıklarının küskün, kırgın arkadaşlarımızın, daha evvel AK Parti’ye oy vermiş kardeşlerimizin hesap soracağı yer olmadığının, onun bir şekilde inşallah bütün bu yanlışlıkları giderebilecek iradeye ve iddiaya sahip olduğumuzu bilinmesini istiyorum.

Bu hareket 17 yıl içerisinde çok kez kendi içerisinde düzeltmeler yapmış, bazı konularda ileri adımlar atmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi balkondan yaptığı konuşmayı unutmayın. Biz hiçbir zaman faturayı millete kesmeyiz, kesemeyiz. Millet bize oy verdiği zaman iyi de millet oyunu az verdiği zaman başka bir şey söyleyemeyiz. Niye oyun az olduğunu ya da milletimizin ne demek istediğini anlar, araştırır ve gereğini yerine getiririz. 31 Mart seçimlerinden bu yana bunları araştırıyoruz, biliyoruz, görüyoruz, ve hep beraber önce 23 Haziran’da büyük bir güçle sandıklardan üstün bir zaferle sandıklardan çıkmaya gayret ediyoruz. ”

