Kurtulmuş’a göre Suriye sınırında alınan önlemler ‘savaş ilanı’ değil

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurutlmuş, Suriye sınırında alınan önlemlerin ‘savaş ilanı’ olmadığını söyledi.

YPG, Türkiye’nin askeri hazırlıklarını ‘savaş ilanı’ diye nitelemişti.

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Reuters’a konuşan Kurtulmuş, YPG’ye karşı alınan önlemlerin meşru olduğunu kaydederek, “Bu bir savaş ilanı değil. Potansiyel tehditlere karşı hazırlık yapıyoruz. Meşru bir önlemdir bu, böylece egemenliğimizi koruyabileceğiz. Afrin’den gönderilen füzelere sessiz kalamayız” dedi.

YPG’nin asıl amacının Türkiye’yi tehdit etmek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Eğer Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki YPG hareketliliğini tehdit olarak görürse karşılık verecektir. Bu bizim için bir fantazi değil. Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak adına zaruri bir yaklaşım” diye konuştu.