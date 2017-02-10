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Yaramazlara biraz batar!

Kurtulmuş’a göre Rusya’nın Türk askerlerini vurması ‘tamamen kaza’

 

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rus savaş uçağının Türk askerlerinin olduğu binayı ‘tamamen kaza sonucu’ vurduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin ele geçirmeye çalıştığı El Bab’da IŞİD’i hedef alan Rus uçağının  TSK askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması sonucunda üç asker hayatını kaybetmiş, biri ağır 11 asker yaralanmıştı. TSK binanın yanlışlıkla vurulduğunu bildirmişti. Ana akım medya da bombardımanı ‘dost ateşi’ diye nitelemişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Türk askerlerinin bulunduğu binanın koordinatlarının bizzat Türkiye tarafından verildiği belirtilmişti.

‘Daha iyi bir koordinasyona ihtiyaç var’

Kurtulmuş’un konuyla ilgili beyanı, Kremlin’in açıklamasından yalnızca birkaç dakika önce geldi.

Konya’da konuşan Kurtulmuş, “Dünkü olay Rusların da teyit ettiği gibi tamamen kaza sonucu olan bir olaydır. Bizim açımızdan olay araştırılıyor… Herhangi bir şekilde istem dışı meydana gelmiş bir olaydır. Anlaşılıyor ki daha iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bundan sonra yakın koordinasyon içinde çalışılması gerekir” dedi.

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