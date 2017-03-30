Kurtulmuş’a göre MHP’lilerin ‘Hayır’ diyeceği konusu sanal bir şey

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, MHP’lilerin büyük kısmının ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğiyle ilgili anket sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Sanal bir şey.”

TRT Haber’de canlı yayına katılan Kurtulmuş, sahada MHP’li seçmenin büyük bir kısmının ‘Evet’ diyeceğini gördüğünü belirtirken ‘bazı’ MHP’li muhaliflerin yaptığı ‘Hayır’ kampanyasının köpürtülmeye çalışıldığını söyledi: “MHP içerisindeki muhalif bazı unsurlar üzerinden ‘Hayır’ kampanyası köpürtülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu sanal bir şey. MHP’lilerin ‘Hayır’ diyeceği konusu, sanal bir şeydir. Alparslan Türkeş’i iyi anlamış, MHP’nin doktrinini iyi anlamış, başkanlık meselesini iyi anlamış birisinin ‘Evet’ diyeceğini düşünüyorum.”

‘OHAL’in durumu belirsiz’

OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, MGK’de konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti: “Milli Güvenlik Kurulunda bu konu konuşulmadı. OHAL’in uzatılması için Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesi ve bakanlar kurulunun kararı gerekiyor. Dolayısıyla bakanlar kurulunun gündemine de gelmedi. O nedenle OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı belli değil.”