Kurtulmuş’a göre Avrupa’yı kötü bir gelecek bekliyor: Akıllarını başlarına alsınlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı ülkelerle ‘referandum krizi’nin yaşandığı Avrupa’yı kötü bir geleceğin beklediğini savunarak, ‘Nazizm’ ve ‘faşizm’ sözcüklerini kullandı.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Avrupa’da bazı gazetelerin açık biçimde ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için ‘Hayır’ kampanyası yürüttüğünü belirterek, “Bu davranışları demokrasiye uygun bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bütün bunlar Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir. Avrupa’da yükselen ırkçılığın, Türkiye düşmanlığının tezahür etmiş halleridir. Bundan Türkiye’ye zarar gelmez ama bunları yapanlar fayda edemez” dedi.

‘Avrupa’yı kötü bir gelecek bekliyor’

Avrupa’ya “Akıllarını başlarına alsınlar” diyen Kurtulmuş, amacının rencide etmek olmadığını kaydederek, “Faşizmin ve nazizmin ayak seslerini duyuyoruz. Buna tedbir almak lazım. Yakın komşumuz, dostumuz, müttefikimiz, Avrupa kıtasını kötü bir gelecek bekliyor. Bu tedbirleri almanın yolu yabancılarla dostluk içerisinde yaşamaktır” dedi.

‘Akıllarını başlarına toplasınlar’

‘Nazi benzetmesi’ni Avrupa ülkelerinin geleceğinden endişeli oldukları için dile getirdiklerini söyleyen Kurtulmuş, “Bunlardan korunmaları için davranışlarını gözden geçirmeleri gereken biz değiliz. Bu tavırları ortaya koyanlar, faşizm ve nazizm söylemlerinden endişe edenlerdir. Akıllarını başlarına toplasınlar diye söylüyoruz. Bize laf yetiştirmelerine gerek yok. Tedbir çok kültürlülükten geçiyor” diye konuştu.

Almanya’ya: ‘Evet’ çıkmaması için söylenmiş sözler

Konuşmasında Alman istihbaratının darbe girişiminde ‘FETÖ’ izine rastlanmadığına ilişkin açıklamasına da yer veren Kurtulmuş, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi: “Hangi akla hizmet söylenmiş bir söz olduğunu anlamakta zorlandığımızı söylemek isterim. FETÖ’ya arka çıkmak demektir. Bütün bunları bir telaşla söylenmiş, Türkiye’nin referandumunda ‘Evet’ çıkmaması için söylenmiş sözler olarak gördüğümüzü belirtmek isterim.”