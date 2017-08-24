Kurtulmuş ‘yıkıma giden’ AKM’den emin: Övüneceğimiz projelerden biri olacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yıkılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) Türkiye’nin uluslararası alanda övüneceği büyük projelerden biri olacağını söyledi.

Yıllardır işlevsiz bırakılmasıyla gündemde olan ve dokuz yıldır kullanılamayan AKM, Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden.

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Erdoğan, Tarabya’daki cumhurbaşkanlığı köşkündeki verdiği ‘sanatçı iftarı’nda AKM’nin yıkılacağını, yeni binanın projesinin hazır olduğunu söylemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen ay aldığı kararla, mülkiyetinde bulunan AKM’yi çevreleyen dört parselden oluşan 20 bin metrekarelik araziyi iki yıl süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis etmişti. AKM’ni bulunduğu parsel, yeni planla yedi kat daha büyütülecek.

‘Mühim olan doğru işi yapmak’

Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle bir araya geldi.

Kamuoyunun iftiharla karşılayacağı çok büyük bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını söyleyen Kurtulmuş, detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan şöyle devam etti: “Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye’nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak. Bunun için gayretle yolumuza devam ediyoruz. Şu aşamada detaylarını vermemizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Projenin detayları henüz netleşmediği için süreç başlamamıştır. İhalesi ortaya çıktığında net bir takvim ortaya çıkacaktır. Mühim olan doğru işi yapmak. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde o projeyi tamamlayacağız.”