Kurtulmuş ‘ümit vermedi’: Bayram tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair soruyu yanıtsız bıraktı: “Henüz bir karar yok. Ümit vermek doğru olmaz.”

30 Ağustos Çarşamba günü Zafer Bayramı’ndaki resmi tatille birlikte Kurban Bayramı tatili bu yıl altı gün.

Reklam

Ancak bunun için arefe günü olarak kabul edilen 31 Ağustos’taki yarım günlük tatilin tam güne çıkarılması gerekiyor.

Turizmin canlanma ihtimali için de merakla beklenen tatilin son günü 04 Eylül Pazartesi olacak.

Habertürk yayınında konuşan Kurtulmuş “Henüz bir karar yok. Belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz” dedi.

28-29 Ağustos tarihlerinin tatil ilan edilmesi, tatili 10 güne çıkarabilir.