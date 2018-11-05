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Yaramazlara biraz batar!

Kurtulmuş: İran’a yaptırımların Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşündüklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. Yaptırımlardan yalnızca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülke muaf.

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AA’nın haberine göre partisinin Nevşehir il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin hangi muafiyetlere sahip olacağının gelecek zaman diliminde ortaya çıkacağını ifade etti.

Türkiye’nin İran ile başta ve petrol olmak üzere anlaşma imzaladığını, para ödeme mecburiyetinde olduğunu ifade eden AKP’li yönetici, İran ile ikili ticaretin yaptırımlardan etkilenmemesi dilediklerini kaydetti.

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Kurtulmuş, yaptırımların siyasi kararlardan çok halkı etkilediğini belirterek ambargo uygulandığı zaman, halkın etkilenmemesinin esas alınması gerektiğini dile getirdi.

Yaptırımın uluslararası hukuk tarafından da gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Kaldı ki geçmişteki bu tür ambargo uygulamalarının ülkeler arasındaki siyasi farklılıkları elimine etmek bakımından da bir faydası olmadığı ortaya çıkmıştır. İran’a, Kuzey  Kore’ye yapılan uygulamaların aslında siyasi bakımdan da bir sonuç vermediği ortada. Uygulanacak ambargonun Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır.”

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