Kurtulmuş iddialı: Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir” dedi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar Hollanda’ya ‘bedel ödetileceğini’ söylemiş, CHP ve MHP liderleri de Hollanda’yla ilişkilerin askıya alınmasını talep etmişti.

Son olarak Hollanda’ya çifte nota verilerek Rotterdam’da olup bitenlerden ötürü yazılı özür talep edilmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye’nin özür beklentisi için, “Deli misin? Özür dilemesi gereken Türkiye” demişti.

‘Edepsizlik, terbiyesizlik…’

Bir toplantıda konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: “Hollanda maalesef hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, hiçbir şekilde müsamaha, tolere etmeyeceğimiz bir anlayışsızlıkla, edepsizlikle, terbiyesizlikle, son derece çirkin, terbiyesiz tavırla maalesef Türkiye-Hollanda ilişkilerini son derece gerilimli noktaya getirdi.”

Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bu akıl, mantık ve izan dışı bir davranıştır. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Buna gerekli her türlü cevap verilecek. Sonunda göreceksiniz Hollanda özür dileme noktasına getirilecektir.”