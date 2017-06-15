Kurtulmuş haksız ihraçların ‘hakkını teslim etti’: ‘Olmaz artık’ dedirten örnekler var

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, darbe girişimi sonrası yapılan ihraçlara ilişkin, ‘Olmaz artık’ dedirten örneklerin bulunduğunu belirterek ‘OHAL Komisyonu’nun doğru bir adım olduğunu savundu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kurulmuş ancak işlemler başlamamıştı.

AA’da yer alan habere göre, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, mağduriyetlerin ‘hakkını teslim ederek’ ortada bazen kendilerine de gelen, ‘Bu olmaz artık’ dedirten örneklerin bulunduğuna işaret etti.

Hiç olmayacak kişilerin ‘FETÖ’cü diye bir kenara konulduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu tür şeyler var ama geçen son rakam, yani devletten bir şekilde devlet memuru olarak ihraç edilen, hakkında soruşturma başlatılan vesaire toplam devlet memurlarının yüzde 2,4’ü. Rakam olarak sanıldığı kadar çok büyük kabarık bir listeyle karşı karşıya değiliz” dedi.

‘OHAL Komisyonu doğru bir adım’

Kurtulmuş, ‘OHAL Komisyonu’nun kurulmasının doğru bir adım olduğunun altını çizerek, komisyonun hızla dosya üzerinden çalışacağı için çok sayıda hukukçu aldığını aktardı: “Dosyalar incelenecek, tek tek her dosya hakkında karar verilecek. Yönetmeliği hazırlanıyor, nasıl çalışacağına ilişkin yönetmelik hazırlanıyor. Hangi kriterler üzerinden kişilerin başvurularının değerlendirileceği.”

Komisyonun ‘büyük ihtimalle’ temmuz başından itibaren çalışmalarına başlayacağını belirten başbakan yardımcısı, kriterler üzerinde çalışıldığını aktardı: “Bu komisyon kendisine bir şablon oluşturacak. O şablona göre, en objektif ölçüler içerisinde kim nasıl FETÖ’cü kabul edilebilir, onu ortaya koyacak.”

Komisyon neleri kapsıyor?

Komisyonun, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması alanlarında bireysel başvuru üzerine çalışacağı belirtilmişti.

Üyeleri 16 Mayıs’ta belli olan komisyonun başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirilmişti.