Kurtulmuş Gül’den ’emin’: Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019’da aday olmayacağını söyledi.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’in haberine göre Antalya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına değindi.

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Gül son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zıt söylemlerde bulunmuştu.

Kurtulmuş, “Gül ne yapmak istiyor” sorusuna “Ben kimin ne yapmak istediğini bilmiyorum ama benim bildiğim Abdullah Gül sayın cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz” yanıtını verdi.

Kültür bakanı, bir gazetecinin “Gül artık tanıdığınız Gül değilse” sözüne karşılık da “Tanırım” dedi.

‘Erdoğan’ın adaylığı doğal’

Kurtulmuş, “Erdoğan’ın aday olmama ihtimali var mı” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Siyasi hareketlerin doğal liderleri hareketleri sürüklerler. Çok açıktır, Tayyip Erdoğan AK Parti siyasi hareketinin, AK Parti’nin bugün temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Ve çok tabii olarak da cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayıdır. Doğal olan bu. Bunun dışında arayışlar, temennileri olanlar vesaire veya bu hareketin içerisinde bir farklılaşmayı ortaya çıkarmak ümidinde olanlar olabilir, ben biraz da onun için söylüyorum; sayın Abdullah Gül’ün böyle bir tavır içerisinde olacağını zannetmiyorum.”