Kurtulmuş ‘dostane şekilde’ talep etti: CHP özür dilemeli

AKP, CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı yakınında içki içilmesinin ardından özür bekliyor.

AKP, CHP’nin Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

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Çanakkale’deki 30 Ağustos törenleri öncesi kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CHP’ye çattı.

Kurtulmuş, Alan Başkanlığı ile CHP’nin kurultay öncesinde, taşkınlık yapılmayacağı, alkollü içki kullanılmayacağı ve müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin mutabakata vardığını söyledi.

‘Özür dilenmeli’

Kurtulmuş, ‘son derece rahatsız edici, şehitlerin ruhunu ve 80 milyon vatandaşı rahatsız eden son derece çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntülerin ortaya çıktığını’ savunarak, CHP’den disiplin soruşturması beklediklerini, disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ettiklerini ifade etti.

Kültür bakanı şöyle devam etti: “Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını Cumhuriyet Halk Partisi’nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur.”