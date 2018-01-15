Kurtulmuş ‘Cumhuriyet elitleri’nden şikayetçi: Çaykovski dinletirsek adam oluruz zannedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ‘Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet elitleri’nin kültür-sanat alanını milletten kaçırdığını belirterek, “Çaykovski vesaire dinletirsek millet adam oluruz zannedildi” dedi.

Kurtulmuş, Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’e konuştu.

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Sözlerine “Tanzimat elitleri, Meşrutiyet elitleri, Cumhuriyet elitleri kültür-sanat alanını milletten kaçırdılar, milleti dönüştürmenin bir aracı olarak kullandılar. Çaykovski vesaire dinletirsek millet adam oluruz zannedildi” diye başlayan bakan, Anadolu ezgilerine değer verilmediğini söyledi.

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Türk sanat musikisi, Münir Nurettin’ler, Safiye Ayla’lar çalınmadı, icra edilmedi. Ama şöyle bir şey yok: ‘Biz devlet olarak bir karar alacağız ve insanların kültür-sanat alanındaki birikimlerini hemen bir kararnameyle, bir yasayla, bilmem genelgeyle değiştireceğiz, şunu yapın-bunu yapın diyeceğiz ve millet böyle düşünmeye başlayacak.’ Bu bir seferberlik ruhuyla olacak olan bir şey, iki asrın yanlışlıklarını düzeltmemiz gerekiyor.”