Kurtulmuş ‘Booking kararı’ndan dertli: Kısıtlama olmaması lazım

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’ için “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” dedi.

TÜRSAB, ‘Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirmesini istemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Süreçte son olarak, ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.

‘Serbest piyasa bakımından da bu önemli’

CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, “Booking’deki son durum nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”