Kurtulmuş: Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içilmesine işlem başlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP’nin Adalet Kurultayı’nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki kamp alanında alkol alan kişilere yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

CHP ile AKP arasında tartışma çıkmasına neden olan olayda CHP kamp alanının dışında, yarımada bölgesinde içki içen kişilerin görüntülerinin doğru olduğunu, bu kişilerin partiden ihraç edileceğini açıklamıştı.

Reklam

AA’nın aktardığına göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bu kişiler hakkında işlem başlatılacağını belirterek, “CHP yönetiminin taahhütlerine, sorumluluklarına, tarihe ve ecdada sahip çıkarak bu haddini bilmezlerden hesap sormasını ve bu şahıslar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde milletin vicdanında bu rezillikle yer alacak ve hatırlanacaklardır. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır” açıklamasında bulundu.

Şehitlikte kurultay için bakanlıktan izin alındığını hatırlatan Kurtulmuş, CHP’yi gerekli hassasiyeti göstermemekle suçladı.