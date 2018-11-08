Kurtulmuş ABD’yi ‘ikiyüzlü davranmak’la suçladı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, PYD’yi ‘terör örgütü’ kabul etmediğini yineleyen ABD’nin ‘ikiyüzlü davrandığını’ söyledi.

Kurtulmuş, “PKK’yı terör örgütü olarak kabul edip PYD’yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ kapsamında PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’a 5, Cemil Bayık’a 4, Duran Kalkan’a da 3 milyon dolar ödül belirlemiş, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olunmasını istemişti.

Ancak ABD hemen ardından ‘PYD’yi ve YPG’yi PKK’dan ayırdığını’ yinelemişti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin ‘kendilerini kandıramayacağını’ söyleyerek PKK’lıların başına ödül konmasının ‘geç kalınmış bir karar’ olduğunu ifade etmişti.