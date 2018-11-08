Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kurtulmuş ABD’yi ‘ikiyüzlü davranmak’la suçladı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,  PYD’yi ‘terör örgütü’ kabul etmediğini yineleyen ABD’nin ‘ikiyüzlü davrandığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kurtulmuş, “PKK’yı terör örgütü olarak kabul edip PYD’yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir” dedi.

Reklam

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ kapsamında  PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’a 5, Cemil Bayık’a 4, Duran Kalkan’a da 3 milyon dolar ödül belirlemiş, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olunmasını istemişti.

Ancak ABD hemen ardından ‘PYD’yi ve YPG’yi PKK’dan ayırdığını’ yinelemişti.

Reklam

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin ‘kendilerini kandıramayacağını’ söyleyerek PKK’lıların başına ödül konmasının ‘geç kalınmış bir karar’ olduğunu ifade etmişti.

Sözcü Kalın: ABD ‘YPG’yi, PYD’yi PKK’dan ayırıyoruz’ diyerek kandıramaz

ABD: PKK ile YPG’yi aynı görmüyoruz

ABD, üç PKK yöneticisinin başına ödül koydu

Aydın Ünal: ABD, PKK’yı dönüştürerek küresel ölçekte bu irtibatı gizleyebilecek

 


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...