‘Kurtlu çileğe’ profesör yorumu: Sağlık açısından riskli durum yok

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı, çilekte kurtçuğa rastlanmasının sağlık açısından riskli bir durum olmadığını söyledi.

Sosyal medyada viral olan videoda, tuzlu suya konan çileklerin içinden kurtçukların çıktığı görülüyordu. Prof. Dr. Bülent Nazlı, videoyu görünce kendisinin de denediğini, çileğinden kurtçuk çıkmadığını ifade etti.

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Nazlı, bazı kelebek, böcek ve sineklerin üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bıraktığını, yumurtaların da kurtçukları oluşturduğunu ifade etti.

“Bunlar belli bir dönem meyvenin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Sonra tekrar o meyveyi terk ediyorlar” diyen profesör, şöyle devam etti: “Meyvede görülen bu durum doğal bir döngü. Şimdiye kadar belki de defalarca bu şekilde kurtlu meyve tükettik. Yani çiğ olarak tüketilen gıdalarda bunlar özellikle önem taşıyor. Bu durumdan fazla ürkmemek gerekiyor.”

Prof. Dr. Nazlı, meyvelerle görülen kurtçukların insanlara zarar verdiği yönünde bir bilgi olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Zararlı olduğuna veya zehirlenme yaptığına dair bir bulguya rastlanmadı. Ama insanlar kurtlu meyveleri gördükleri zaman hoşlanmayabiliyorlar. Dolayısıyla meyveleri bu şekilde tüketmek istemiyorlar. ‘Meyvelerden kurtçuklar çıkıyor, bunları tüketmeyeceğiz’ diye bir düşünce yanlış. ‘Eğer bir meyvede kurt yoksa o meyvede çok kimyasal vardır’ diye bir düşünce var. Ama meyvelerle birlikte alınacak kimyasalların zararı çok daha büyük. Kansere kadar giden zararlara yol açabilir. Meyvelerden tek tük kurtçuklar çıkabilir. Bu durumu büyütmemek lazım. Avrupa’da kurtlu meyveler daha pahalı satılıyor.”