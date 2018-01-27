Kürtlerin Soçi’ye katılımı papatya falına döndü: Bir kez daha kongreye gidiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriyeli Kürtlerin 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde olacağını söyledi.
Geçen salı günü konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli Kürtlerin diyalog görüşmelerine katılacaklar listesine alındığını söylemişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise aynı gün Lavrov’a yanıt vermiş, PYD’nin Soçi’deki kritik Suriye zirvesinde yer almayacağını kaydetmişti.
‘Kuzey Suriye’deki otonom Kürt yönetiminin danışmanı’ sıfatıyla önceki gün Reuters’e konuşan Badran Jia Kurd de, ‘Afrin’e yönelik saldırı devam ederken’ Suriye’nin önde gelen Kürt gruplarının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayacağını ve savaşa yönelik çözümün görüşülemeyeceğini belirtmişti.
Sputnik’in haberine göre Rossiya 1 televizyonunda Kürtlerin kongreye katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Zaharova, “Katılacaklar” yanıtını verdi.
Haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Soçi’de yapılacak kongreye 1600 kişiyi davet ettiği de aktarıldı.