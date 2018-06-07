‘Kürtlere göre İYİ Parti üçüncü yol’ diyen Akşener: Duvarlar yıkılmaya başladı

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, siyasi aidiyetlerin artık bilinen tanımlarla olmadığını savunarak, AKP ile HDP arasında sıkışan, özellikle güneydoğudaki Kürt seçmenin İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak gördüğünü öne sürdü.

DW Türkçe’den Nevşin Mengü’ye konuşan Akşener, “(Kürtler) şuna oy verir, şuna oy vermez kavramların gerçekten demokrasi talep edenlerin diliyle söylenmesi büyük ayıp” dedi.

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‘HDP konuşulmadı’

CHP ve Saadet Partisi ile kurulan ‘millet ittifakı’ için yürütülen görüşmelerin perde arkasını anlatan İYİ Parti lideri, HDP ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını kaydetti: “Görüşmenin öznesi HDP değildi. Görüşmenin öznesi Sayın Abdullah Gül’ün çatı aday olmasıydı. Ben ona karşı çıktım.”

Akşener ‘Kürt seçmen İYİ Parti’ye oy vermez’ yönündeki görüşlerle ilgili şöyle konuştu: “Türkiye değişti. 21’inci yüzyıl değerleri özellikle genç nesilde etnik, dini, mezhep, inanç ve siyasi aidiyetlerin dün bildiğimiz tanımlarla olmadığını sahada hepiniz görüyorsunuz, yaşıyorsunuzdur. Kürtler sadece Güneydoğu’da yaşamıyor ki. İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da, Adana’da yaşıyor. Bu insanların bu değişimini 21’inci yüzyılın değerlerini içselleştirmiş olan bu bireylerin oylarının birilerinin cebinde olduğunu iddia etmesi bir kere çok ayıp. Şuna oy verir, şuna oy vermez kavramların gerçekten demokrasi talep edenlerin diliyle söylenmesi daha büyük ayıp. Bir konu daha var. Özellikle güneydoğu anlamında söylüyorum. Bir HDP var, üstünde PKK var, silahlı bir bölücü örgüt. Burada da AK Parti var. Onlar da çok sert bir yüz. İYİ Parti orada üçüncü bir yol olarak görülüyor.”

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‘CHP ve AKP arasında tercihe zorlanan seçmen’

İYİ Parti’nin siyasi yelpazesinin merkezin yer aldığını belirten Akşener, “Her iki alandan da oy alabilir Türkiye’deki tek siyasi parti biziz. Batıda CHP ve AKP arasında tercihe zorlanan seçmenin üçüncü tercihiyiz” dedi.

‘Duvarlar yıkılmaya başladı’

Aday olarak basında yer almamanın dezavantaj olduğuna dikkat çeken İYİ Parti lideri, OHAL altında gidilen seçimler öncesinde ‘duvarların yıkılmaya başladığını’ dile getirdi: “Kediyi köşeye sıkıştırırsınız, sıkıştırırsınız çıkış noktası bırakmazsanız, tırmalar ya sizi. Vatandaş kendini öyle hissediyor. Medyanın bu ambargosu, karartması…Benim bir şikayetim yok, mızıldanmayı sevmiyorum. Mutlaka alternatif üretmeyi severim. Ama milletin haber alma, bilgi alma özgürlüğünü ortadan kaldırıyorlar. Vatandaş bunun farkında.”

Parlamenter sisteme geçiş.

Akşener, parlamenter sisteme geçiş için muhalefet partileri arasında yürütülen görüşmelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ekip oluşturduklarını söyledi: “Şu anda biz sayın Kılıçdaroğlu ile ekip oluşturduk. Saadet Partisi genel başkanıyla telefonla görüştüm. Onlar bu komisyona birisini verecekler mi bilmiyorum. Demokrat Parti de veriyor.”

Kadın seçmenler

İYİ Parti lideri kadın seçmenlerle ilgili soruyaysa, “Türkiye’de kadınlar uzunca zamandır açığa çıkmıştır. Kadınlarda da bir dolmuşluk var. Kadınlarda da tahmin etmeyeceğimiz derecede bir talep var. Bütün mitinglerimizin yüzde 50’ye yakını kadın” diye yanıt verdi.