Kürtler, rejimle birlikte İdlib operasyonuna hazır: Önce Afrin yaramız tedavi edilsin

PYD’nin eski lideri Salih Müslim, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerde üçüncü bir tarafın da olması gerektiğini belirtirken, olası bir İdlib operasyonuna da katılabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin terörist saydığı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Şam yönetimiyle müzakerelerin sürdürülmesi ve bu amaçla komiteler kurulması konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Reklam

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre PKK’ya yakın grupları bünyesinde barındıran Demokratik Halk Hareketi’nin (TEV-DEM) diplomasi sorumlusu ve PYD eski lideri Müslim Kürdistan 24 kanalına değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerin yol haritası çizilmesi için bir adım olduğunu söyleyen eski PYD lideri şöyle konuştu: “Yol haritası çizilmesi, komitelerin kurulması için görüşmeler yapıldı. Heyetin şimdiye kadar bize ulaştırdığı bilgiye göre, görüşmeler olumlu geçti. Bunun sürmesini istiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi, biz eskiden beri görüşmelerin olmasından yanaydık, Suriye’nin sorunlarının Suriye’nin eliyle çözülmesi gerekiyor. Baştan beri istiyorduk ama rejim şimdiye kadar buna inanmıyordu. Rejim askeri yöntemlerle çözüme inanıyordu.”

Reklam

Rejimin görüşmelere üst düzeyde katılım sağladığını vurgulayan Müslim, görüşmelere ön şartsız katıldıklarını belirtti.

Görüşmelerde garantör bir tarafın da olması gerektiğini savunan eski PYD lideri şöyle devam etti: “Bu görüşme şartsız başladı. Biz ön şartla gitmedik ama çözüm olacaksa herkesin kendine göre şartları olacaktır. Görüşmeler olmadan birçok kesime haber gönderdik; devletlere, uluslararası güçlere, görüşmelerde üçüncü göz olmasını istedik. Garantör olması lazım. Barış görüşmeleri bir adımla ya da bir oturumla olacak bir iş değil. Adım adım olması lazım. Bazı şeyler yapılıp üzerine başka şeyler yapılır. Kurulacak komiteler, yol haritasına göre yapılacak. Komite kurulması konusunda anlaştık ama nasıl olacak, ne yapacak, askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal mı olacak, belki onlarca komite kurulacak ama hepsi bir merkezebağlı olacak. Hangi alanlarda kurulacağına tarafların anlaşmasına göre karar verilecek.”

‘Garantörler devreye girebilir’

Müslim, üçüncü tarafın komite görüşmelerine de katılması gerektiğini vurgulayarak tıkanma olması halinde garantörlerin devreye girebileceğini de söyledi.

Esad yönetiminin, Kürtlerin kontrolündeki herhangi bir bölgeyi istemediğini söyleyen eski PYD lideri, rejimin merkeziyetçi bir yönetimden yana olmadığı izlenimi edindiğini belirtti.

Uluslararası güçlere çözüme yardımcı olma çağrısı yapan Müslim şöyle devam etti: ”Biz Suriye’yle alakadar olan tüm devletlerin Amerika, Rusya, diğer uluslararası güçlerin sorunun çözümüne yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sorun kimsenin tahammül edemeyeceği bir noktaya ulaştı. Herkes bir çözüm olmasını istiyor. Herkes yaptıklarımızdan haberdar, kimseden gizlemedik. Ama kimsenin hatırı için de yapmadık, kimseden izin de almadık. Bunu bizim ve Suriye’nin geleceği için iyi olduğunu düşündük, ondan dolayı yaptık. Amerika ve uluslararası güçler bu karara saygı göstereceklerdir.”

İdlib’e olası bir operasyon yapılması durumunda kendilerinin de katılabileceği sinyalini veren eski PYD lideri, bunun için bazı şartlar ortaya sürdü: İdlib ve diğer yerlerde kalanlar daha önce bizimle savaşanlardı. Şu anda Suriye’de ne kadar terörist grup varsa onlara karşı mücadele bizim de boynumuzun borcudur. Öte taraftan İdlib ve Afrin birbirine bağlıdır. Terörist gruplardan bazıları Afrin’dedir. Halkımıza saldırdılar, öldürdüler. Afrin bizim yaramızdır ve onun tedavi edilmesini istiyoruz. O da İdlib’e bağlıdır. Biz kimsenin emrinde değiliz. İdlib’de Afrin’de savaşmamız gerekirse şüphesiz bizim de şartlarımız olacaktır. Kimse elimizden tutup bizi savaşa götüremez. Biz hazırırız, boynumuzun borcudur. Ama bir savaş olacaksa, planı olmalıdır.”