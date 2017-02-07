‘Kurtlar Vadisi’ne darbe soruşturmasına takipsizlik: Senaryo 15 Temmuz’la paralel değil

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ markası için başvuruda bulunan Pana Film hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Pana Film, ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ filminin çekileceğini açıklamış, ancak filmin adını taşıyan internet sitesi alan adının 18 Mayıs’ta, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan patent başvurusunun da 18 Mayıs’ta yapıldığı ortaya çıkmıştı. TPE’nin başvuruyu reddettiği anlaşılmıştı.

Ardından Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canbolat hakkında ‘terör örgütüye üye olmak’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.

‘Amaç Türk milletini aydınlatmaktı’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Darbe’yi dizi film olarak 100 bölüm halinde çekmeyi planladıklarını belirterek, dizinin içeriğini şöyle anlattı: “Senaryonun ön hikayesi incelendiğinde paralel ve antiparalel yapının tek anlaştığı konu Polat’ın ortadan kaldırılması ve yerine kontrol edebilecekleri birinin geçmesidir. Ana fikri MİT krizi ve 17-25 Aralık’ı da kapsayacak şekilde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan değişik darbe planlarını işlemekti. Böylelikle yüce Türk milletini aydınlatmak gerçekleri görmesini amaçlamıştık.”

‘Senaryo 15 Temmuz’la paralel değil’

Yapılan incelemelerin sonucunda savcılık, senaryoda anlatılan olayların 15 Temmuz darbe girişimiyle paralellik arz etmediği, senaryoda ‘Paralel Devlet Yapılanması (PDY)’ ile mücadele edildiğini belirtti.

Şaşmaz ve Canbolat’ın ‘FETÖ’ ile bağlantılarının tespit edilmediğini kaydeden savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.