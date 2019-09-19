Kürtçe konuşan mahkuma disiplin cezası

Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Ramazan Çekmen, 7 Ağustos’ta ailesiyle yaptığı açık görüş esnasında görevli memurla Kürtçe konuştuğu için disiplin kuruluna sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Çekmen, ailesiyle fotoğraf çektirmek istedi ve bu durumu görevliye Kürtçe olarak aktardı.

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Cezaevi memuru Türkçe konuşması yönünde uyarıda bulunurken, Çekmen de “Çok merak ettiyseniz Kürtçe kursuna gidip Kürtçe öğrenebilirsiniz” diye karşılık verdi.

‘Uygunsuz davranış’

Çekmen’in konuşmasını ‘görevli memura karşı uygunsuz ve alay edici tavırla söylenmiş söz’ olarak değerlendiren disiplin kurulu, bu davranışın kanun ve tüzüğe aykırı olduğunu, diğer hükümlülere de kötü örnek teşkil ettiğini savundu.

Disiplin kurulu, Çekmen’e, ‘bir aydan üç aya kadar bazı etkinliklerden alıkonma ve üst ceza türü olan bir ay boyunca ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma’ cezası verdi.