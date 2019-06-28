Kurtardığı göçmenlerle limana yanaşmasına izin verilmeyen kaptan: İntiharlardan korkuyoruz

Akdeniz’de 12 Haziran’da kurtardığı göçmenlerle günlerdir bir güvenli liman açılmasını bekleyen yardım gemisinin kaptanı, gemide giderek kötüleşen koşullar nedeniyle intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre bir Alman sivil toplum kuruluşuna ait Hollanda bandıralı Sea-Watch 3 gemisi, iki hafta boyunca İtalya açıklarında uluslararası sularda bekledikten sonra geçen çarşamba günü izinsiz olarak İtalya kara sularına girmişti.

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Geminin kaptanı 31 yaşındaki Carola Rackete, sorumluluğunu taşıdığı 42 göçmenin güvenliğini daha fazla garanti edemediği gerekçesiyle izinsiz girdiği kara sularında, çarşamba gününden bu yana Lampedusa limanına 3 mil mesafede bekletiliyor ve limana yanaşmasına izin verilmiyor.

Rackete, durumun ‘inanılmaz gergin’ olduğunu ve özellikle limanın açılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmaması sonrası daha da kötüye gittiğini söyledi.

‘İnsanların kendine zarar verme riski var’

Hiçbir ülkenin kendilerine yardım etmediğini belirten Rackete, şunları söyledi: “Görünürde hiçbir çözüm kalmamıştı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, bu onlar (göçmenler) için çok çok zordu… İnsanlar açlık grevine gitme, denize atlama ya da kendilerine zarar verme tehdidinde bulunuyordu. Bunlar çok ağır hale gelince izinsiz olarak (İtalyan) kara sularına girerek güvenli limana yanaşma kararına mecbur kaldım.”

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Yetkililerin defalarca gemiye çıktığını ancak kendileriyle iş birliği yapmadıklarını vurgulayan kaptan, gemide temiz suyun kısıtlı olması nedeniyle hijyen sorununun da baş gösterdiğini ve limana yanaşmayla ilgili henüz olumlu bir gelişme olmadığını kaydetti.

‘İtalyan bakanla uğraşacak vaktim yok’

Sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine limanları kapama politikasının mimarı olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea Watch örgütü ve kaptan Rackete’yi sert şekilde eleştirmiş ve tutuklanmaları gerektiğini söylemişti.

Rackete, “Salvini sizi şu andaki baş düşmanı ilan etti. Salvini’nin yorumlarına yanıtınız nedir?” sorusuna ise “Buna vaktim yok. İlgilenmem gereken 60’tan fazla kişi var. Bay Salvini sıraya girsin” diye yanıt verdi.