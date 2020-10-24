Kürtajın yasaklandığı Polonya’da binlerce kişi sokağa döküldü

Polonya Anayasa Mahkemesi’nin tecavüz, ensest ilişki veya annenin sağlığının risk altında olduğu durumlar hariç kürtajı yasaklayan kararı tepki çekti. Binlerce kişi sokağa döküldü.

Fotoğraflar: Reuters

Karar, geçen yıl yapılan kürtajların yüzde 98’ini oluşturan kusurlu fetüsleri de kapsıyor.

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Kararı protesto etmek için Poznan, başkent Varşova, Wraclow ve Krakow başta olmak üzere, Polonya’nın birçok şehrinde protestolar düzenlendi.

Dün sabah erken saatlerde protestocular, iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski’nin Varşova’daki evinin önünde polis ile çatıştı. Polisin, biber gazı ve fiziksel güç kullandığı belirtildi.

Protestocular, dün akşam yine evin yakınında toplandı ve üzerinde ”Bu bir savaş” ve “Elinde kan var” gibi mesajlar taşıyan dövizler taşıdı.

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Ülkenin başka yerlerinde de göstericiler meydanlarda, kiliselerin yakınında ve PiS binalarının dışında toplandı.

Avrupa’nın en sıkı kürtaj karşıtı yasalarına sahip Polonya, hafta içerisinde, ABD’nin organize ettiği, imzacılarının çoğunun Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre kadın olmak için en kötü 20 ülke arasında yer aldığı, kürtaj karşıtı bir bildiriye imza atmıştı.