Teksas’ta kürtaj yasasına karşı hamle: Mastürbasyon yapan erkeklere her sefer için 100 dolar ceza

ABD’nin kürtajı engellemek için katı önlemler alındığı Teksas eyaletinde, Demokrat Partili kadın bir siyaetçi, erkeklere mastürbayon yaptıkları her sefer için 100 dolar ceza ödenmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

CNN’de yer alan habere göre Jessica Farrar isimli Demokrat siyasetçi, yasa tasarısının gerekçesi olarak, mastürbasyonun da doğmamış çocuğa karşı eylem olduğunu söyledi.

Teklif, kolonoskopi ve vazektomi ameliyatı geçirmek isteyen veya Viagra alan erkekler için 24 saatlik bekleme süresini de öngörüyor.

Kadınların 20 haftadan uzun süren hamileliklerini sona erdirmesini yasayla engelleyen ve kürtaj kliniklerinde çalışmaya kısıtlama getiren yasaya tepki gösteren Farrar, “Teksas’ın kadınlara ne yaptığına bir bakalım. Erkekler de kadınlarla aynı müdahalelerden geçseydi ne olur?” diye konuştu.

Kürtaj yasasını savunan Cumhuriyetçi siyasetçiler ise Farrar’ın hazırladığı yasa tasarısına tepkili.

2013 yılında kabul edilen yasal düzenlemeyle Teksas’da 20’nci haftadan itibaren hamileliğin sonlandırılması yasaklanmıştı.