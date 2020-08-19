Kürtaj olmasın diye tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki çocuğun kimliği ifşa edildi

Brezilya’da, tecavüz sonucu hamile kalan 10 yaşındaki kız çocuğunun kişisel verileri kürtaj olmasın diye sanal ortamda paylaşıldı.

Kürtaj konusundaki ksıtlamaları protesto etmek için 2017’de düzenlenen bir eyleme katılan kadının elindeki dövizde, “Benim vücudum benim kurallarım” yazıyor. Reuters

Kürtaja mani olmak için yapılan paylaşım sonrasında çok sayıda kişi işlemin yapılacağı hastane önünde toplandı. Kürtaj karşıtları hastane önünde slogan atarken çocuğun kimliğinin ifşa edilmesi de toplumun diğer kesimlerinde infiale yol açtı.

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Kürtaj konusunda kısıtlamalar içeren yasaların bulunduğu Brezilya’da, tecavüz sonucu hamilelik veya annenin hayatını riske atacak bir durum söz konusuysa izin veriliyor.

10 yaşındaki kız çocuğuna da yasal olarak izin verildi. Ancak bu, kürtaj karşıtlarını hastanenin önünde eylem yapmaktan alıkoymadı. “Katiller” diye bağıran ve içeri girmek için kapıları zorlayan kalabalığı güvenlik güçleri dağıttı.

Polis, tecavüz şüphelisi adamı tutukladığını açıklarken bir hakim, çocukla ilgili tüm verilerin Google, Facebook ve Twitter’dan kaldırılmasını istedi. Verilerin kaldırılması için 24 saat süre tanıyan hakim Samuel Miranda Gonçalves Soares aksi takdirde 50 bin Brezilya reali (67 bin 500 lira) para cezasına hükmedileceğini söyledi.

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BBC muhabiri, çocuğun kimliğini açıklayan kişinin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu destekleyen aşırı sağcı hareketin liderlerinden Sara Giromini olduğunu duyurdu. Giromini’nin yargılanabileceği belirtildi.