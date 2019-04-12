Kürt yetkili: Rusya, Türkiye’yle görüştükten sonra arabuluculuğu bıraktı

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye yönetimi arasında başlatılan görüşmelerin, Rusya’nın Türkiye temasları sonucu durma noktasına geldiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı alması ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon planlamasının ardından Kürtlerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yol haritası sunduğu ve Rusya’dan arabuluculuk istediği belirtilmişti.

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Reuters’e konuşan üst düzey Kürt yetkili Badran Jia Kurd, ‘Rusya’nın hayata geçirmiş olması gereken girişimi dondurduğunu ve Şam’la müzakerelere başlamadığını’ söyledi.

Kurd, “Rusya hala girişimlerde bulunduğunu iddia ediyor ancak ortada hiçbir sonuç yok” dedi.

Rusya’nın Türkiye ile ilgili çıkarlarını Şam’la anlaşma yapmanın önüne koyduğunu öne süren Kurd, Rusya’nın Türkiye ile gerçekleştirdiği bir dizi görüşmeden sonra Şam’la diyaloğun çıkmaza girdiğini belirtti.

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Suriye’deki Suriyeli Kürt gruplar Esad yönetimine karşı olmadıklarını, amaçlarının devlet içerisinde otonom yapılarını sürdürmek olduklarını söylüyor. Şam ise bu otonomi isteğini kabul etmiyor.