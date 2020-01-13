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Yaramazlara biraz batar!

Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi ambulansa sırtında taşıdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 40 yaşındaki çoban İsa Koçak ahıra doğru yürüdüğü sırada, kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu 25 yaşındaki Öner Kışlakçı’yı yaralı halde sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı. 

Fotoğraf: DHA
İsa Koçak

Olay, bu sabah ilçe merkezindeki Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Koçak, hayvanlara yem vermek için ahıra doğru yürümeye başladı. Havanın aydınlanmamış olması ve tipi nedeniyle kendisine doğru gelen Kışlakçı’yı kurt zannedip av tüfeğiyle vurdu.

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Fotoğraf: DHA
Öner Kışlakçı

Çalıştığı fırına gitmek için yürüdüğü öğrenilen Kışlıkçı yaralandı. Kurt yerine insan vurduğunu anlayan Koçak, hemen sağlık ekiplerini aradı. Ardından da Kışlıkçı’yı kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa taşıdı. 

Kışlıkçı, Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ’a sevk edildi.  Kışlıkçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İsa Koçak polise teslim oldu.

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