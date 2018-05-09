‘Kürt raporu’na hazırlanan Karamollaoğlu: Demirtaş serbest bırakılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, “İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, basın mensuplarıyla bir araya gelen cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde “Geleceğin için değiştir” sloganını kullanacaklarını belirtti.

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Kendilerine sıklıkla “Bugünkü iktidarla neden biraraya gelmediniz” sorusunun yöneltildiğini belirten Karamollaoğlu, AKP’yle aralarında üç temel farlılık olduğunu da söyledi.

Karamollaoğlu bunları şöyle sıraladı: “Türkiye’nin en önemli sorunu kutuplaşma, kamplaştırma. Türkiye’mize en büyük zararı kutuplaştırma-kamplaştırma veriyor. Beka sorunu konusunda kısmen haklılar ama beka sorunu karşısında ilk yapılacak iş içeride bütünleşmektir. Siyaset de bir yarış ama siyaset husumeti kaldırmaz. Biz birbirimizin hasmı değil sadece rakibiz.

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İkincisi bizim yönetim anlayışımız farklı. Biz bir numaralı mesele olarak adaleti görüyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat geliyor. Devletin başında olanlar ülkenin sorunlarını çözerken ehil insanlardan seçilmeli. Benden olan çamurdan olsun yaklaşımı olmaz.

Üçüncüsü istişare. Farklı görüşlerdeki insanlarla istişare edilmeli.”

Kürt sorununa dair çözüm önerisi sorulan Karamollaoğlu bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını anlatarak, “1.5 ay önce deklare edeceğmiz zaman bazı konularda daha da somutlaştırmak gerekti. Yine ortamı uygun görmediğimiz için açıklamadık. 1-2 hafta içinde Diyarbakır’da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Diyarbakır’a çok sık gittim. Anadilde eğitim en çok üzerinde durdukları konu. Bu meşru bir haktır. Bu hakkın verilmesinde mahsur olmaz. Ama resmi bir dil vardır o da anlaşma ve yazışmalarda kullanılır” dedi.

‘Demirtaş’ın tutukluluğu kaldırılmalı’

Karamollaoğlu’na CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti hatırlatılarak, kendisinin böyle bir ziyaret yapıp yapmayacağı da soruldu.

Karamollaoğlu ziyaret için, “Elbette yapılabilir” deyip ekledi: “Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemedim. O ziyaretleri şov olarak algıladığım sanılmasın. Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum.”