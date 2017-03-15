‘Kurt Kapanı’: İstanbul’un giriş çıkışları tutuldu, 1000 polisle şüpheli araçlar aranıyor

İstanbul’da 1000 polisle operasyon başlatıldı.
Operasyona ‘Kurt Kapanı’ ismi verilirken kara, deniz ve havayolundan İstanbul’a giriş ve çıkış için kullanılan 14 ayrı nokta tutuldu.
Uzman ekipler şüphelendikleri araçları tek tek durdurdu, kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından araçlar arandı.
Operasyonun özellikle İstanbul’a giriş yapan araçlara yönelik gerçekleştiriliyor.
D-100 karayolunun Tuzla mevkiisinde iki ruhsatsız tabancanın bulunduğu lüks araçtaki iki kişi gözaltına alındı. TEM’in Kurtköy mevkiinde de bir yolcu otobüsünde sahte kimlikle yolculuk yapan Pakistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde de bir araçta tüfek bulundu.