‘Kurt Kapanı’: İstanbul’un giriş çıkışları tutuldu, 1000 polisle şüpheli araçlar aranıyor

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye ile ‘casusluk krizi’ne neden olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB)Almanya’daki en büyük camiler birliğinin Türkiye’den bağımsız olması için kendi içinde bazı temel reformlar yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.