‘Kurt Kapanı’ güncellendi: 20’inci yılında Apo’nun yakalanışı

EFNAN ATMACA

Gazeteci Murat Yetkin’ın ‘Kürt Kapanı’ adlı kitabı, Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 20’nci yılında yeni bilgiler ve belgelerle yeniden yayınlandı. Yaşananlardan çıkarılacak derslerle bir daha böylesine kanlı bir dönemin yaşanmamasını sağlamayı amaçlayan kitap süreçle ilgili pek çok soruya cevap vermekle kalmıyor cevabı bulunması gereken önemli soruları da gündeme getiriyor.

Tarihler 16 Şubat 1999’u gösterdiğinde gazete manşetlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin o güne kadar atılmış en müjdeli başlıklarından biri vardı: Ve Apo yakalandı. Hükümetin ‘olağanüstü başarısı’yla ‘terörist elebaşı’ teslim alınmıştı ve artık Türkiye çok büyük bir beladan kurtuluyordu.

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Elbette bu haberle birlikte pek çok tartışma başlamıştı. En çok merak edilen Apo’nun nasıl yakalandığıydı. 20 yıl boyunca bu konuda pek çok şey yazıldı, çizildi. Sürecin aktörleri bildiklerini anlattı, usta isimler bu konuda pek çok değerlendirmeler yaptı. Bu konuda yazılmış en önemli kitaplardan biri Murat Yetkin’in 2004’de yayılanan ‘Kürt Kapanı’ydı. Yetkin’in kitabı yeni bilgiler ve belgelerle Apo’nun yakalanışının 20’nci yılında yeniden yayınlandı.



Neden Avrupa sorusunun cevabı uyuşturucu rotası mı?



Peki nedir bu belgeler ve bilgiler?

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Öncelikle Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıyla sona eren süreç, 1998’de “Suriye’yi tehdit edin” cümlesiyle başlıyor. Bu andan itibaren yoğun bir diplomasi başlıyor. O güne kadar Apo’yu topraklarında barından, bu tavırla Türkiye’ye karşı ciddi bir tehdit unsuru olmayı sürdüren Suriye’nin yolları yoğun diplomatik çabayla tıkanıyor. Arabuluculuğa soyunan Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Türkiye’yi oyalama çabaları yetersiz kalıyor. Ondan sonra bayrağı devralan İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi de işin ciddiyetini fark edince dönemin Suriye devlet başkanı Hafız Esad’a çıkar yol kalmıyor ve Abdullah Öcalan, Suriye’den çıkarılıyor.

Ancak bu aşamada dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile başta dönemin başbakan yardımcısı Bülent Ecevit -ki Apo’nun yakalandığını duyurmak başbakan olarak ona nasip olacaktı- bazı devlet insanlarının itirazı olduğunu belirtmekte yarar var. Kitapta tüm bu süreç belgeleriyle ve Yetkin’in yorumlarıyla yer alıyor.

Apo’ya Suriye’den çıkarılmasının arifesinde iki plan sunuluyor: Kandil ya da Avrupa. Abdullah Öcalan son anda Yunanistan formülünü seçiyor ki bu onun aldığı en yanlış karar oluyor.

Ona bu süreçte destek olan ancak Öcalan yüzünden üstlerinden azar işitip ceza alan Yunan istihbarat ajanı Kalenderidis, bu kararın nedenini “Apo’nun dediğine göre, bizzat kendisi Kürdistan’a geçişi için tüm gerekli hazırlıkları yapmış, fakat son anda Yunanistan ‘çözümü’ bulunduğundan, Kürt sorununun siyasallaşması ve Avrupa’nın işe karışması temelindeki planın bir parçası olarak Yunanistan seçilmişti” diye açıklıyor.

Ama Yetkin kitapta Öcalan ve PKK Avrupa kanadının Hollanda ısrarının bugüne dek üzerinde pek durulmamış bir boyutuna da dikkat çekiyor, isminin verilmesini istemeyen bir yetkilinin ifadesine yer veriyor: “Üzerinde durduğumuz bir konu, Öcalan ve PKK’nın Hollanda ısrarıydı. Çünkü Hollanda hükümetiyle temas vardı, onlar kesinlikle kabule kapalıydı, hatta bir aşamada tarihlerinde ilk defa hava sahalarını kapatmışlardı. Sonra dikkatimizi çekti: Öcalan’ın Şam’dan çıktıktan sonra gittiği ve gitmek istediği ülkeler Yunanistan, İtalya, Rusya, Belarus ve nihayet Hollanda, Asya’dan Avrupa’ya giden, Türkiye ve Rusya üzerinden de geçen uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerindeydi. Güney Kıbrıs da bu rotaya dahildi hem uyuşturucu hem de silah kaçakçılığı bakımından. Hollanda bu rotanın en önemli iki son noktasından biriydi. Öcalan, aslında örgütünü yaşatacak paranın izindeydi, onun kontrolünden kopmak istemiyordu.”

ABD, Apo’yu neden teslim etti?

Yunanistan rotasını seçmesi Abdullah Öcalan’ın sonunu hazırlıyor.

Yetkin kitapta Apo’nun yakalandığında “Ben de bilmiyorum nasıl yakalandığımı” cümlesini tek tek sürecin aktörlerinin ağızından açıklıyor.

İşin politik süreci bir yana tam bir ‘aksiyon filmi‘ tadında bir operasyon bu süreç. Apo’nun gidebileceği tüm adresler Türkiye yetkililerince kapatılıyor, yeni yollar aranıyor. Özellikle Yunanistan’ın bu konudaki arayışları, Rusya’nın Apo’nun yanında yer alma çabaları diplomatik yollarla sonuçsuz bırakılıyor.

Kitaptaki belgeler diplomasinin ne kadar önemli olduğunun altını çizse de aslında ABD’nin oyuna girmesiyle sona eriyor süreç. Yine bilindiği üzere ABD operasyonuyla Apo, Kenya’daki Yunanistan büyükelçiliğinden çıkarılıp MİT’e teslim ediliyor ve Cavit Çağlar’ın uçağıyla Türkiye’ye getiriliyor.

Peki ama ABD neden Apo’yu Türkiye’ye vermeyi istiyor. Dönemin başbakanı Ecevit bu soruya, “Sormadık. Ayrıntıya da girmedik. Bütün dikkatim, operasyonun başarılı olup olmayacağı üzerindeydi. Bir de şu önemliydi: Bu teklif acaba ABD yönetiminin tercihiyle, kararıyla mı gelmişti? Yoksa bu hareketin ABD’nin de, Türkiye’nin de genel politikasıyla ters düşmeyeceği noktasından hareketle CIA’in tercihi mi olmuştu? Bu belirsizdi” cevabını veriyor. Kitabın sonundaki ekler bölümünde Ecevit’le bu konuda yapılmış bir söyleşi yer alıyor. Ayrıca aynı bölümde konuyla ilgili detaylı söyleşi ve haberler de yer alıyor.

Konuya dönersek; eski MİT’çi Cevat Öneş’in bu soruya cevabı ise şöyle: “Amerika, Kürt grupların Irak’taki yerleşimi, yapılanışı ve faaliyetinin süreklilik kazanmasına önem veriyordu. Barzani her zaman meseleye Kürt bağımsızlığı meselesi olarak baktı ve kendisini de lider olarak gördü; Öcalan ile bu nedenle zıt düşüyordu. O dönem Türkiye’nin ABD gözündeki değeri hâlâ yükselişteydi. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlardı. ABD bize Öcalan’ı teslim etmesine rağmen PKK Irak’ta varlığını sürdürdü.”

Yine kitaptaki bir diplomatik kaynağın “Yirmi yıl kadar sonra Suriye’de IŞİD’e karşı kurulan, Türkiye’yi çok rahatsız eden, ama İran’ı uzaklaştırmayı amaçlayan ABD PKK işbirliğinin bir ucu o günlerde Öcalan’ın devreden çıkarılmasına dayanıyor olabilir miydi? Miadı dolan belki de Kürt milliyetçiliğinin kullanım değeri değil, Öcalan’ın katı siyasi tavrı olabilir miydi?” sözleri de oldukça manidar.



Öcalan’ı verdi, Fethullah Gülen’i aldı

Bu konuda sürecin aktörlerinin söylediği pek çok söz ve yorum da kitabın içinde yer alıyor. Ama önemli olan Yetkin’in sorduğu soru: “Ne gösterdi, neyi değiştirdi, neyi değiştiremedi?”

Bu soruların cevabına upuzun bir bölüm ayıran Yetkin yaşananların yol açtığı gelişmeleri sekiz başlıkta topluyor. Apo’nun yakalanmasının Türkiye açısından daha doğru bir söylemle Kürt sorununun halledilmesi açısından öneminin altını ısrarla çizin Yetkin sonra daha da önemli bir soru soruyor: “Neden yeniden bozuldu?”

‘Dış mihraklar’ cumhuriyet tarihinin başından beri Türkiye’nin en çok tartıştığı belki artık fıkraya dönmüş bir sorun. Ama Yetkin’in kitabındaki belgeler işin iç yüzünü göstermesi açından çok değerli. Büyük resmi görebilmek, puzzle’ı tamamlayabilmek için detaylara genişçe yer veriliyor çünkü ‘Kürt Kapanı’nda.

Yetkin’in kitapta sorduğu bir başka soruyu daha yönelteyim size: “1999’da ABD yönetimi, Öcalan’ı vermiş, Gülen’i almıştı. Öcalan’ın tesliminden beş hafta sonra, tam da 21 Mart Nevruz günü Fethullah Gülen ABD’ye uçmuş, halen yaşayıp örgütünü yönetmeye devam ettiği Pennsylvania’daki çiftlik evine yerleşmişti.”

Tesadüf mü?

Cevabı vermeden önce Yetkin’in yazdıklarına bir göz atmanızı öneririm.

‘Kürt Kapanı’, Yetkin’in ısrarla altını çizdiği gibi “Kürt sorunu PKK kurulmadan önce de vardı ve belki de PKK, Türkiye’deki Kürt sorununun istenmeyen çocuğuydu. Bu konularda daha yazılmamış, yazılması gereken çok şey var. Ama bu Kürt sorunu üzerine bir kitap değil. Bu bir PKK kitabı da değil. Bu kitap, PKK’nın adı kendisiyle özdeşleşen lideri Abdullah Öcalan’ın; Apocuların Apo’sunun yakalanışıyla sonuçlanan sürecin siyasi röntgenini çekiyor. Bu yönüyle Ankara merkezli bir uluslararası siyaset araştırması… Amacı o dönemin bugüne dek perde gerisinde kalmış gerçeklerini gün ışığına çıkarmak. Belki bu gerçeklerden çıkarılacak derslerle bir daha böylesine kanlı bir dönemin yaşanmamasını sağlamak.”

Dolasıyla kitap bu süreçle ilgili pek çok soruya cevap vermekle kalmıyor cevabı bulunması gereken önemli soruları da gündeme getiriyor.



İsrail işin içinde mi?

“Öcalan’ın yakalanıp hapsedilmesi sürecine İsrail’in katkısı konusunda bugüne dek çok şey yazıldı. Abdullah Öcalan’ın kendisi de bu sürece İsrail hükümetinin yoğun bir şekilde dahil olduğunu defalarca öne sürdü. Bu kitap için gerek 2004’te, gerekse 14 yıl sonra bu genişletilmiş baskı için yaptığım araştırmalar sonucunda, bendeki izlenim, İsrail’in bu sürece aktif olarak dahil olmadığı, belki bir nokta dışında katılmadığı yönündedir. O tek nokta da, İsrail’in Filistinli gruplar ve Lübnan Hizbullahı’nı kendi güvenliği için yakından takip etmesinden dolayı, Öcalan’ın 9 Ekim’de Suriye’den ayrıldığını ilk haber alan gizli servis olma ve bunu ABD, hem de Türkiye ile paylaşmış olması ihtimalidir. Görüştüğün İsrail kaynaklarından aldığın izlenim de bu yönde oldu. Zaten İsrail, Öcalan’ın yakalanmasından sonra, Berlin Büyükelçiliği’nin PKK’lılarca basılmasını takiben Türkiye’den “Yakalanma olayının içinde olmadığını” açıklamasını istemiş, Ecevit böyle bir açıklama yapmayı reddetmişti. Çünkü böyle bir açıklama hem PKK’ya hedef olmak istemeyen ülkelerin de aynı beyanı istemesine hem de operasyonun, Ecevit’in deyimiyle “siyasi gizliliğinin” ihlal edilmesi ve Türkiye’ye yardımcı olan, başta ABD olmak üzere ülkelerin zor durumda kalmasına yol açacaktı.”



‘Benim dört golümü saymayı unutmak, dört Türk askerini öldürmeyi unutmak gibidir’

Amerikalı gazeteci Aliza Marcus’un ‘Kan ve İnanç–PKK ve Kürt Bağımsızlık Savaşı’ adlı kitabından: “Öcalan’ın Suriye’deki hayatı yıllar geçtikçe çok konforlu bir hal almaya başladı. Bazen Şam’daki bazen Halep’teki villalarında kalıyordu – her ikisinin de büyük bir bahçesi ve yüzme havuzu vardı. Dağdan gelen militanlar kendi yaşadıkları koşullarla buradakini görünce şaşkınlığa uğruyordu. Villaların bakımı kadın militanlarca sağlanıyordu; evin temizliği ve yemek pişirmek dışında Öcalan’ın konuşmalarının yazımını da onlar yapıyordu. Öcalan’ın mülakat ve toplantılarını yaptığı başka evleri de vardı ama dinlenmek için bu iki villadan birinde kalıyordu. Mahabad adında bir şahini vardı; [1946’da kurulup sonra dağılan] İran Kürt Cumhuriyeti’nin adını vermişti. Okşayıp kuzu etiyle beslerken onunla konuşuyordu. Narsisizmi her faaliyetine yansıyordu. PKK militanlarıyla sık sık futbol oynamak istiyordu; kendi takımı sadece ona pas veriyor, rakip takım onu durdurmak için hiçbir çaba harcamıyor, o da golleri atıyordu. Bir defasında, Botan bölgesinde başarılar kazandığı için Şam’daki karargâha alınmış deneyimli bir militandan attığı gollerin sayısını kaydetmesini istedi. Oyun bitince “Mehmet, kaç gol attım?” diye sordu. Mehmet “On iki” deyince birden parladı, herkesin içinde “seni serseri, nasıl unutursun” diye bağırmaya başladı. Mehmet’in özür dilemesi yetmemişti ki, ertesi gün teorik eğitim çalışmasında “Nerede o aşağılık adam?” diye hedef alarak, “Benim dört golümü saymayı unutmak, dört Türk askerini öldürmeyi unutmak gibidir” diye bağırdı ve yetmedi, bunu o akşamki Med TV yayınında da tekrarladı.”