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Yaramazlara biraz batar!

Kurt Cobain’in hırkası 334 bin dolara satıldı

Nirvana’nın efsanevi solisti Kurt Cobain’in kendisiyle özdeşleşen hırkası 334 bin dolara (yaklaşık 2 milyon lira) satıldı.

New York’taki Julien Mezat Evi, Cobain’in 1993’de MTV’de yayınlanan ‘Unplugged’ programında giydiği hırkayı satışa çıkarmıştı.

Üzerinde bir sigara yanığı olan ‘M’ beden hırka, bugüne kadar hiç yıkanmadı. Hırkanın, benzer elbiseler arasında en yüksek değere ulaşan giysi olduğu belirtildi.

27 yaşındayken 8 Nisan 1994’te intihar eden Cobain, hırkayı ölümünden beş ay önce giymişti.

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Hırka 2015’te satışa çıkarıldığında 140 bin 800 dolara alıcı bulmuştu.

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